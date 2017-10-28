البحرية البريطانية تفصل 9 من أفراد غواصة نووية لتعاطيهم المخدرات

لندن – (أ ش أ):

فصلت البحرية الملكية البريطانية تسعة من أفراد غواصة نووية بعد أن ثبت تعاطيهم مواد مخدرة من خلال اختبارات وتحاليل الكشف عن التعاطي.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن اختبارات إجبارية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أُجريت لطاقم الغواصة النووية (إتش إم إس فيجيلانت) - وهي واحدة من أربع غواصات من فئة (فانجارد) تحمل الرادع النووي الذي تمتلكه المملكة المتحدة- وأسفرت عن إيجابية نتائج تسع أفراد مما أدى إلى فصلهم.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البحرية الملكية قوله إن البحرية لا تتساهل مع إساة استخدام المواد المخدرة من جانب أفراد الخدمة، ومن يتبين تقصيره في اتّباع معاييرنا الرفيعة سيواجه الفصل من الخدمة.

من جانبها، أفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن المخدر الذي أثبتته الفحوصات هو "الكوكايين"، دون ورود تأكيد رسمي بذلك.