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وزير الإسكان يتفقد وحدات المرحلة الثالثة من "دار مصر أكتوبر"

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يتفقد وحدات المرحلة الثالثة من "دار أكتوبر"

04:20 م السبت 28 أكتوبر 2017

مصطفى مدبولى وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتم تنفيذ 3024 وحدة بمنطقة متميزة بالتوسعات الشمالية للمدينة، وذلك تحت إشراف جهاز المدينة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح مدبولي أنه لم يتم حتى الآن طرح هذه الوحدات للحجز، على الرغم من تقدم الأعمال بالموقع، حيث تم صب سقف الدور الرابع في عدد من العمارات، بينما يتم تنفيذ أعمدة الدور الأخير في عدد آخر.

وكلف الوزير بزيادة عدد العمارات في هذا الموقع المتميز، مشيراً إلى أن هناك أراضي جاهزة، وهذا الموقع سيشهد إقبالاً كبيراً حال طرح الوحدات للحجز.

وتجول الوزير في معرض عينات التشطيب المُقام بالموقع، ليتم الاختيار منه، ويضم عينات السيراميك (أرضيات – حوائط)، وأطقم المطابخ والحمامات. ​

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