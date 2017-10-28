شريف فتحي: تحديث أسطول شركة مصر للطيران يستغرق 5 سنوات

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قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إنه سيتم تشغيل رحلات إضافية استعدادا لمنتدى شباب العالم بجانب تفعيل خدمة العملاء لخدمة المشاركين فى المنتدى.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع عقده مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمقر المجلس اليوم "السبت"، أن تحديث الأسطول لشركة مصر للطيران يستغرق 5 سنوات، موضحاً أن الاجتماع تطرق للخطط الخاصة بوزارة الطيران والجزء الخاص بالمطارات، موضحا أنه تم مناقشة تطوير شركة مصر للطيران و45 طائرة سيتم دخولها قريبا ضمن أسطول شركة مصر للطيران.

أضاف فتحى أنه "يتم العمل على أن تكون شركة مصر للطيران ضمن التنافسية للشركات العالمية"، مشيرا إلى أنه سيتم بدء تشغيل الرحلات بمطار سفنكس الصيف المقبل، لافتا إلى أن تكلفة توسيع مطار شرم الشيخ 450 مليون جنيه و220 مليون جنيه لتطوير مطار الغردقة، موضحا أن 137 مليون دولار تكلفة إنشاء مبنى ركاب فى مطار برج العرب.

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وأشار إلى أن تطوير ممر مطار القاهرة يتكلف 468 مليون جنيه بالإضافة إلى 150 مليون جنيه للإشارات الضوئية، التى تشرف عليها وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق للاستثمارات، مثل مشروع مدينة المطار، التى تم رصد 400 مليون جنيه لها للبنية الأساسية، وسيتم طرح هذا المشروع من جديد، موضحا أن عمليات تطوير أسطول شركة مصر للطيران فى 2017/2018 بلغت 3 مليارات و300 مليون دولار.

ألمح وزير الطيران إلى أن الدولة حريصة على تطوير المنظومة الأمنية للمطارات، موضحا أن مصر كدولة مصممة على أن يكون لديها أفضل منظومة أمنية ومعدات أمنية بالمطارات.