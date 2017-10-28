وزير الصناعة يفتتح مجمعًا للصناعات الصغيرة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مجمعًا للصناعات الصغيرة بشركة السويس للتنمية الصناعية شمال غرب خليج السويس، على مساحة 35 ألف متر، ويضم 47 مصنعا صغيرا بإجمالي استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، ويوفر للمصنع 5 آلاف فرصة عمل.

وقال المهندس طارق قابيل: "إن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية للصناعة الوطنية والوصول بها لمكانة متميزة على خريطة التصنيع العالمية".

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الصناعة المصرية حققت خلال الفترة الماضية معدلات نمو غير مسبوقة متفوقة على عدد كبير من الدول الصناعية الرائدة في العالم.

وأضاف وزير الصناعة، أن الوزارة تسعى حاليًا للنهوض بالصناعة الوطنية لتسهم في زيادة معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي، وتوفير فرص عمل لائقة ومميزة وإتاحة منتجات وطنية تنافس مثيلاتها المستوردة في الجودة والسعر.