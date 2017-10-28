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باستثناء الوفيات والمصابين.. حظر خروج طلبة المدراس بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

باستثناء الوفيات والمصابين.. حظر خروج طلبة المدراس بالوادي الجديد

04:18 م السبت 28 أكتوبر 2017

باستثناء الوفيات والمصابين.. حظر خروج طلبة المدراس بالوادي الجديد

لواءمحمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، منع الحصول على تصاريح خروج للطلاب إلا في حالات الوفاة أو الحوادث خلال اليوم الدراسي.

كما قرر الزملوط، تنظيم رحلات للمدرسين والطلاب بالمدارس الأقل فى نسبة الغياب، وكذلك منح مالية وشهادات تقديرية للمدرسين والطلاب المميزين كحافز لهم.

ووجه المحافظ، مسؤولي قطاع التعليم بالمحافظة، بسرعة تنظيم دورة إسعافات أولية لبعض مشرفات الأنشطة، للاستفادة منهم والعمل بالمدارس وسد العجز في أعداد الزائرات الصحيات بالمدارس.

كما وجه، بإعداد استطلاع رأى حول تعديل مواعيد اليوم الدراسي بما يتماشى مع طلاب الثانوية العامة.

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