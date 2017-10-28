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إحالة موظفي جمعية زراعية و15 ممرضا بالبحيرة للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة موظفي جمعية زراعية و15 ممرضا بالبحيرة للتحقيق

04:18 م السبت 28 أكتوبر 2017

إحالة موظفي جمعية زراعية و15 ممرضا بالبحيرة للتحقيق

البحيرة - أحمد نصرة:

أحالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، موظفي الجمعية الزراعية بالأبعادية، مركز دمنهور للنيابة، لسماحهم بتبوير فدان أرض زراعية على الطريق الدولي.

كما قررت إحالة 15 من طاقم التمريض بمستشفى الصدر بدمنهور للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال زيارتها المفاجئة صباح اليوم السبت، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة والتي تفقدت خلالها الطريق الدولي أمام قرية الأبعادية ومستشفى الصدر بدمنهور.

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