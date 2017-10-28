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ننشر رسالة محمود طاهر للاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي

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مصراوي Masrawy

ننشر رسالة محمود طاهر للاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي

04:05 م السبت 28 أكتوبر 2017

ننشر رسالة محمود طاهر للاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي

محمود طاهر

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

زار المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فريق الكرة الأول للنادي في مقر إقامتهم بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الوداد المغربي، المقررة إقامتها في السابعة من مساء اليوم السبت، بملعب الجيش في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد طاهر ثقته في لاعبي الفريق مطالبًا إياهم ببذل كل الجهد داخل الملعب لتحقيق النتائج المرجوة، بالشكل الذي يساعدهم في اللعب بأسبقية تهديفية في مباراة العودة المقرر إقامتها في المغرب.

ووجه طاهر، لاعبي الفريق بالتعامل مع المباراة على أنها أحد شوطين من مباراة، يقام الجزء الأول منها في برج العرب والثاني في المغرب.

وجدد رئيس مجلس إدارة الأهلي، تأكيده على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في اجتياز جزء كبير من رحلة حصد "الأميرة الأفريقية"، ما سيسهل مهمة القلعة الحمراء في مباراة العودة، المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

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