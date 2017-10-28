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وزراء التخطيط والزراعة والإنتاج الحربي يتفقدون مشاريع تنموية بجنوب سيناء (صور)

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مصراوي Masrawy

وزراء التخطيط والزراعة والإنتاج الحربي يتفقدون مشاريع تنموية بجنوب سيناء (صور)

04:02 م السبت 28 أكتوبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

تفقد اليوم السبت، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة جنوب سيناء لمتابعة بعض المشروعات الخدمية والتنموية.

وشملت الجولة، المجزر الآلي للدواجن، ومزرعة الخير لتسمين المواشي، ومزرعة جهاز التعمير، وإحدى مزارع القطاع الخاص، كما تفقدوا محطة التحلية وميناء الصيد والمجزر الآلي للمواشي ومزرعة بئر أبو كلام وكذلك جامعة الملك سلمان.

وصرح اللواء خالد فودة أن مزرعة تسمين العجول، ساهمت بشكل كبير في تنمية المجتمع السيناوي لتوفيرها فرص للعمل للشباب من طور سيناء وتدريبهم على أعلى مستوى، فيما أكد وزير الزراعة أنه سيجري التنسيق بين وزارته ووزارة التخطيط والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر ومحافظة جنوب سيناء، لتخصيص مساحة 120 فدانًا، لإنشاء قرية نموذجية للإنتاج المتكامل، على غرار تجربة محافظة الوادي الجديد، بحيث توفر فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة.

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