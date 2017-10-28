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توقعات عراقية بتمديد الهدنة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الموصل

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مصراوي Masrawy

توقعات عراقية بتمديد الهدنة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الموصل

03:53 م السبت 28 أكتوبر 2017

توقعات عراقية بتمديد الهدنة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ):

رجحت مصادر أمنية عراقية تمديد الهدنة بين العراقية وسلطات إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها في مناطق شمال وشمال غربي الموصل 400كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هذه التوقعات تأتي بعد انطلاق جولة مفاوضات بين الطرفين اليوم السبت لإنهاء أزمة المناطق المتنازع عليها في الموصل بشمال العراق .

وأضافت أن المفاوضات انطلقت في مقر قيادة عمليات نينوى العسكرية، وترأسها عن جانب الحكومة العراقية الفريق الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي، وقائد قوات مكافحة الإرهاب، وقائد الشرطة الاتحادية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد عمليات نينوى .

وحسب المصادر، ضم وفد إقليم كردستان كل من وزير الدولة لشؤون البيشمركة ، وقائد قوات البيشمركة، ووزير داخلية الإقليم، وقائد محور مخمور.

وطبقا للمصادر، يجري الاجتماع بشكل سري في قيادة عمليات نينوى.

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مصراوي Masrawy

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