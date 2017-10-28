مدريد تعين رئيسا جديدا للشرطة الإقليمية في كتالونيا

مدريد - (د ب أ):

كلفت الحكومة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، مفتشا شرطيا رفيعا بقيادة الشرطة الإقليمية في كتالونيا، وذلك بعد عزل قائدي الشرطة الكتالونية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها عينت فيران لوبيز، قائدا لقوة الشرطة المعروفة باسم (موسوس ديسكوادرا) ليخلف بذلك، جوسيب لويس ترابيرو، الذي كان يعد حتى الآن الرجل الثاني في التسلسل الوظيفي في الشرطة الإقليمية في كتالونيا، وكان مكلفا بقيادة التنسيق الإقليمي.

وتتهم السلطات المركزية ترابيرو بدعم التمرد ،ما يمكن أن يعرضه لحكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وحسب تقارير صحفية، فقد أبقت الحكومة الإسبانية على منصب مدير(موسوس ديسكوادرا) شاغرا، والذي كان يتولاه بيري سولير.

يذكر أن (موسوس ديسكوادرا) هو اسم الشرطة الكتالونية، وعلى الرغم من أن هذا الاسم يعود إلى القرن الثامن عشر إلا أن وحدة الشرطة بشكلها الحالي تأسست في عام 1983، وتضم نحو 17 ألف شرطي، وهؤلاء هم أفراد الشرطة الوحيدون الذين يقومون بدوريات في إقليم كتالونيا، الذي يتمتع بحكم ذاتي، في الأوقات العادية، وإلى جانب كتالونيا فإن هناك شرطة إقليمية خاصة أيضا في إقليمي الباسك ونافارا .