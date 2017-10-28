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"طعنة قاتلة" تنهي حياة عامل في مشاجرة "ولاد العم" بكرداسة

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مصراوي Masrawy

"طعنة قاتلة" تنهي حياة عامل في مشاجرة "ولاد العم" بكرداسة

03:50 م السبت 28 أكتوبر 2017

كتب - محمد شعبان:

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرًا بجراحة جراء مشاجرة بين أولاد عمومة بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

تلقى العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مُصاب بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وانتقل على الفور المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، إلى محل المشاجرة؛ للوقوف على ملابساتها والمشاركين فيها.

ودلت التحريات الأولية للعميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، أن المشاجرة وقعت بين أولاد عمومة؛ بسبب خلافات مالية، سدد على إثرها أحدهم لعامل طعنة في البطن، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بكشف ملابسات المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة، والمتهم بقتل العامل، والأداة المستخدمة.

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