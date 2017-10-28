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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

03:39 م السبت 28 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام الإجراءات.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2687 طن قمح، و101 سيارة بحمولة 4767 طن قمح، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 161488 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58214 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 6000 طن يوريا و5630 طن فوسفات و1550 طن ملح.

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