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تأجيل نظر طلب رد المحكمة في قضية "تبادل الزوجات" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تأجيل نظر طلب رد المحكمة في قضية "تبادل الزوجات" بالقليوبية

03:29 م السبت 28 أكتوبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنح ثان شبرا الخيمة، اليوم السبت، تأجيل النظر في طلب رد المحكمة في قضية تبادل الزوجات والحفلات الجنسية داخل إحدى الشقق، وتحديد جلسة الغد للموافقة، أو رفض طلب دفاع المتهمين.

ونقل المتهمون في القضية من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة تحت إشراف اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية، وقيادات قسم ثان شبرا الخيمة، بقوة شرطية برئاسة الرائد إيهاب جمال معاون النظام بالقسم.

ووردت معلومات سرية لمباحث الآداب بالقليوبية، تفيد بقيام شخص يدعى "م. ح"، موظف في فندق شهير بالقاهرة، بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت، لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه أحد الأشخاص ويدعى "م. م"، ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجتيهما داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

وعرضت المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم وضع الشقة تحت المراقبة، وتبين قيام المتهم الأول بعمل حفلات جنس، وكان كل متهم يقوم بممارسة الجنس مع زوجة الآخر في غرفة نوم واحدة، وفي الوقت المناسب داهمت القوات الشقة، وتم ضبط المتهمين وهم "م. ح"، موظف، وزوجته "س. م" و"م. م"، مهندس كهربائي، وزوجته "د" مدرسة في غرفة نوم واحدة متجردين من ملابسهم، وتم تحريز عقاقير منع "الحمل" داخل الشقة وملابسهم الداخلية.

وأدلى المتهمون في القضية خلال التحقيقات، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وقالت المتهمة "س" إن زوجها "م. ح" كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر، ويصورها بواسطة موبايله، أثناء الممارسة.

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