وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يقود الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين
وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يقود الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين
03:42 م السبت 28 أكتوبر 2017
هشام الشريف وزير التنمية المحلية
كتب- محمد غايات:
قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، جاء ضمن اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة المشروعات وملفات المحافظة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لحل مشاكل المواطنين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يقود فريق الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين والعمل على حل مشاكلهم في جميع المجالات.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء استعرض مشروعات محافظة السويس من ناحية البنية الأساسية و الطرق والصناعة.
ووجه وئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مداخل الطرق بالسويس كما تابع افتتاحات مركز التدريب المهني في السويس لخدمة الصناعة في السويس ومطالبات أهال السويس من مساكن وصرف صحي، ووجه إسماعيل بحل المشكلات المتعلقة بالبيئة في محافظة السويس.
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