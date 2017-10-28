وزير الزراعة: القيادة السياسية حريصة على تنمية سيناء

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن محافظة جنوب سيناء تعد من المحافظات الواعدة في مصر والتي ستشملها خطط التنمية الزراعية الشاملة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الحالية، على تحقيق تنمية زراعية شاملة في سيناء، ورفع مستوى معيشة أبنائها والحفاظ على استقرارهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والتنموية بمدينة الطور.

وخلال زيارتهم لمزرعة مصر الخير لتسمين الماشية بمدينة الطور، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة مؤسسة مصر الخير، والذي يساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، والمشاركة في بناء الإنسان وخدمته، في المجالات المختلفة.

وأشار البنا، إلى أهمية هذه المزرعة والتي تعتبر من أكبر مزارع تسمين العجول على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ مساحتها حوالب 30 فدان، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية لها حاليا لتصل الى 10 آلاف رأس، وتم تنفيذ حوالي 7 دورات حتى الآن.

وقال البنا، إن مجال الزراعة يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، بحيث يتم عمل دورات تدريبية لهم، قبل ممارستهم للعمل بالمزارع التابعة لمؤسسة مصر الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتخطيط والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر ومحافظة جنوب سيناء، لاستغلال مساحة 120 فدان بالمحافظة، لأنشاء قرية نموذجية للإنتاج المتكامل، على غرار التجربة التي تم البدء بمحافظة الوادي الجديد، بحيث يستفيد منها 120 أسرة من اسر المحافظة بما يضمن توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة هذه الأسر وزيادة دخولهم.

وشملت الزيارة تفقد إحدى مزارع القطاع الخاص بمدينة الطور، للإنتاج المتكامل من الخضر والفاكهة، والتي تبلغ مساحتها 300 فدان منزرع منها 250 فدان، بمحاصيل التين الشوكي، والعنب، والبطاطس، واليوسفي، والزيتون، والجوافة.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الرقعة الزراعية وتقليص الفجوة الغذائية، كذلك الحد من ارتفاع الأسعار.

كما تفقدوا المزرعة السمكية النموذجية الاسترشادية بمدينة الطور، والتي تم إقامتها على مساحة 3 فدان، بالاعتماد على مياه الآبار، حيث أشاد الوزراء بنظام المزرعة والتي تم إنجازها في وقت قياسي، بما سيكون لها دور كبير في المساهمة في تنمية الثروة السمكية في مصر، بحيث من المقرر أن تكون نموذجا يتم تطبيقه في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.​