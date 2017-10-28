وزير الإسكان يطالب بسرعة الانتهاء من كوبرى العبور بمدينة 6 أكتوبر
وزير الإسكان يطالب بسرعة الانتهاء من كوبرى العبور بمدينة 6 أكتوبر
03:32 م السبت 28 أكتوبر 2017
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
كتب- محمد عبدالناصر:
خلال جولته فى مدينة 6 أكتوبر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ كوبرى العبور، وهو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، حيث تفقد الوزير مسار الكوبري بالكامل.
وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن كوبري العبور أصبح 5 حارات في كل اتجاه، لإمكان تخصيص حارة في كل اتجاه للقطار المكهرب حال تشغيله، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بشركة الصوت والضوء في إضاءة الكوبري بالكامل.
وشدد وزير الإسكان على التنسيق الحضاري للإعلانات، التي سيتم عرضها على الكوبري، ووجه بمضاعفة العمل، وسرعة الانتهاء من التنفيذ، نظراً لأهمية هذا الكوبري في تسهيل الحركة المرورية.
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