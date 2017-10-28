التعليم تفتتح مركزًا للطلاب الموهوبين فى محافظة البحر الأحمر

كتبت- ياسمين محمد:

افتتحت وزارة التربية والتعليم، مركزًا للموهوبين والتعلم الذكي بالبحر الأحمر في مدينة الغردقة؛ بحضور نورة فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وحسام العربي بالإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.

وأكدت إنجي مشهور مستشار الوزير للتربية الخاصة، في بيان، اليوم السبت، أن الموهوبين هم الركيزة الأساسية التي تبني عليها الأمم، والاهتمام بهم وتقديم أوجه الرعاية لهم واجب وطني على كافة المؤسسات.

وأكدت هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن هذا المركز نتاج جهد إدارة الموهوبين بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه تم توجيه كافة المديريات لاستكمال هيكل أقسام الموهوبين والتعلم الذكي بالمديريات، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بها استعدادًا لتدريب (1000) كشاف للموهوبين بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين في يناير 2018 إعمالًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت عبير أنور مدير عام الإدارة العامة للموهوبين أن هذا المركز هو رقم 24 في 14 محافظة، وسبقه الأسبوع الماضي افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.​