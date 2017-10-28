وزن ليلي ورقص السقا على حصان.. 5 لقطات في زفاف نجل عمرو عرفة

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احتفل المخرج عمرو عرفة، أمس الجمعة، بحفل زفاف نجله "أحمد" على عروسه "دنيا"، بفندق "Country Club" بطريق سقارة، ,حضر عدد كبير من نجوم الفن.

1- ليلي علوى

لفتت الفنانة ليلى علوى الأنظار بزيادتها فى الوزن، فى حفل الزفاف رغم ارتداءها "جامب سوت" أسود اللون.







2- أحمد السقا

جذب الفنان أحمد السقا الأنظار إليه بعدما اقتحم حفل الزفاف بحصان، ورقص به على أغنية "عم يا صياد" للمطرب الشعبي محمود الليثي، وسط اندهاش جميع الحضور، الذين تبادلوا معه الصور التذكارية على طريقة "السيلفي".



3- أحمد عز

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حرص الفنان أحمد عز على حضور حفل الزفاف، والتقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وأحمد رزق، وهو الأمر الذى لم يقوم به عز من فترة.



4- شريف منير

حرص الفنان شريف منير على ارتداء الشريط الوردي للتوعية بسرطان الثدي، فى حفل الزفاف بالتزامن مع شهر التوعية بالمرض.



5- ميرفت أمين

حرص الفنان محمد إمام على الاطمئنان على حالة الفنانة ميرفت أمين فى حفل الزفاف، بعد مرورها بوعكة صحية الأسابيع الماضية.