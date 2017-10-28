مارسيال البديل يخطف فوز قاتل لليونايتد من أنياب توتنهام

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حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه توتنهام بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وأتى هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل أنتوني مارسيال في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة لينفرد بالتالي في المركز الثاتي بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 20 في المركز الثالث.

وبدأت المباراة بتحفظ كبير من قبل الفريقين وسط ارتباك بعض الشيء لدفاعات السبيرز في الداقئق العشر الأول والتي لم تشهد أي تهديد على مرمى الفريقين سوى من روميلو لوكاكو الذي تحصل على كرة في الجانب الأيمن من قبل راشفورد ليسددها بعيد عن المرمى.

وظهر توتنهام للمرة الأولى في المباراة عبر تسديدة ضعيفة من ظهيره الإيفواري سيرجي أوريه في منتصف المرمى ليمسكها بسهوله ديفيد دي خيا في الدقيقة 11، ليعود مانشستر يونايتد ليشكل خطورة من جديد على مرمى السبيرز عبر ركلة حرة سددها راشفورد متقنة في الزاوية اليمني للحارس لوريس الذي تألق وأخرجها إلى ركلة ركنية.

ولم يشكل توتنهام أي خطورة تذكر على مرمى مانشستر يونايتد في أول 20 دقيقة من المباراة قبل أن يظهر للمرة الأولى في الدقيقة 28 عبر عرضية من قبل ديفيس يمكسها دي خيا قبل أن يصطدم بزميله جونز لتسقط الكرة من يده وتتهادي أمام سيسوكو الذي سددها بعيد عن المرمى.

واستحوذ توتنهام على الكرة بشكل كبير في الفترة ما بين الدقيقتين 25 إلى 25 حيث وصل استحواذ السبيرز على الكرة إلى 68%، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وبدأ مانشستر يونايتد بقوة في الشوط الثاني مركزًا هجماته على الجانب الأيسر وسط ظهور لافت للثلاثي هنريك مخيتاريان وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد، ليجري ماوريسيو بوكيتينو أولى التغييرات في الدقيقة 62 بإخراج سون وإشراك لورينتي إلى جانب إخراج سيسوكو وإدخال ديملي.

وفي الدقيقة 65 تحصل مانشستر يونايتد على ركلة ركنية نفذها مخيتاريان ليخرجها بعدها مدافعو توتنهام على حدود المنطقة لتجد أنطونيو فالنسيا الذي سدد صاروخية علت العارضة بقليل.

وأجرى مورينيو أولى التغيرات في الدقيقة 66 بإخراج مخيتاريان والدفع بلينجارد قبل إخراج راشفورد في الدقيقة 79 وإقحام أنتونيو مارسيال، لينشط الجانب الهجومي لمانشستر يونايتد بشكل كبير حيث وصلت الكرة في الدقيقة 79 إلى لينجارد في الجانب الأيمن والذي أرسل كرة عرضية متقنة على رأس لوكاكو الذي سددها في القائم الأيسر للوريس.

وفي الدقيقة 80 نقذ دي خيا ركلة حرة طولية وصلت على رأس لوكاكو الذي مررها إلى مارسيال لينفرد بالمرمى مسجلًا الهدف الأول والوحيد لمانشستر يونايتد، وحاول توتنهام بعدها إدراك التعادل وسط دفاع قوي من مانشستر يونايتد، ليقرر مورينيو إخراج أشلي يونج في الدقيقة 92 والدفع بدارميان لإهدار الوقت لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد.