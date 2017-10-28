انطلاق المؤتمر الأول لصناعات النخيل بالوادي الجديد.. غدًا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنظم النقابة العامة والفرعية للمهندسين بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الأحد، المؤتمر الأول لصناعات النخيل، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة.

وقال المهندس عادل ربوح، نقيب مهندسي الوادي الجديد: "إن المؤتمر يهدف إلى الاستغلال الأمثل لمنتجات النخيل عن طريق الاستثمار الصناعي، وإقامة العديد من الصناعات عليها، خاصة صناعة الأخشاب والوقود الحيوي الجاف والسماد العضوي والأعلاف من مخلفات النخيل".