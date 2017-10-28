انطلاق المؤتمر الأول لصناعات النخيل بالوادي الجديد.. غدًا
انطلاق المؤتمر الأول لصناعات النخيل بالوادي الجديد.. غدًا
03:28 م السبت 28 أكتوبر 2017
محافظة الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
تنظم النقابة العامة والفرعية للمهندسين بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الأحد، المؤتمر الأول لصناعات النخيل، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة.
وقال المهندس عادل ربوح، نقيب مهندسي الوادي الجديد: "إن المؤتمر يهدف إلى الاستغلال الأمثل لمنتجات النخيل عن طريق الاستثمار الصناعي، وإقامة العديد من الصناعات عليها، خاصة صناعة الأخشاب والوقود الحيوي الجاف والسماد العضوي والأعلاف من مخلفات النخيل".
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