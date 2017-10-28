أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط "كمين مزيف" يسرق المواطنين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهوها للقبض على 3 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويقفون على أحد الطرق لتوقيف السيارات، وسرقة متعلقات قائديها.

وتبين أن المتهمين يحملون أجهزة لاسلكية لإيهام ضحاياهم بأنهم شرطيين، ويستولون على الأموال من أصحاب السيارات، تم تحرير عدة محاضر بقسم شرطة قليوب، وجار البحث عن المتهمين.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، عدة بلاغات بوقوع وقائع سرقة من قبل 3 أشخاص يرتدون زي شرطة ويحملون أجهزة لاسلكية، تم تشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين، الذين يقفون عند منطقة مزلقان عرب العراقي بقليوب ويستوقفون السيارات لسرقة متعلقات الركاب ويفرون هاربين.