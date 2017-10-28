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بالصور - جماهير الأهلي تتوافد على استاد برج العرب

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مصراوي Masrawy

بالصور - جماهير الأهلي تتوافد على استاد برج العرب

03:21 م السبت 28 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير – حازم جودة:

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على استاد برج العرب، ظهر اليوم السبت، وذلك قبل ساعات من انطلاق فريقي الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي، في إطار ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفتحت قوات الأمن بوابات استاد برج العرب أمام الجماهير، بدءًا من الساعة الحادية عشرة، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة، وذلك وسط تعزيزات أمنية حرصًا على سلامة وأمان الجماهير.

وشهدت الطرق المؤدية للاستاد حالة من الزحام الشديد بسبب كثرة توافد الجماهير، فيما فضل عدد من المشجعين استكمال ما تبقى من مسافة تفصلهم عن الاستاد سيرًا على الأقدام للحاق بمقعد داخل ملعب برج العرب، وذلك وسط ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

من جانبه، شدد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، على أنه لن يُسمح بدخول الاستاد إلا حاملي التذاكر والدعوات وفقًا لكشوف اتحاد الكرة المصري، لافتا إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل الاستاد وبمحيطه الخارجي لرصد أية مخالفات قد تحدث، واتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

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