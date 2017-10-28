الحبس 28 سنة لصاحبة مشروع "اتجوز بجنيه"

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بمعاقبة حنان عبد الله عبد المقصود، صاحبة مشروع "اتجوز بجنيه" بالحبس 28 سنة وكفالة 2800 جنيه، في 28 دعوى لاتهامها بالنصب.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بأن حنان عبد الله، المتهمة هي المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه" والذي يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يوميًا، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ 50 ألف جنيه، يتم سدادها في مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد.

وبعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب في الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقي المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التي حُصلت منهم سلفا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم.