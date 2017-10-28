زعيم إقليم كتالونيا المقال يدعو إلى معارضة مدريد "ديموقراطيا"

مدريد - (د ب أ):

دعا كارليس بوجديمون زعيم إقليم كتالونيا المقال إلى "معارضة ديموقراطية" ضد أوامر الحكومة الإسبانية بعزل إدارته وحل البرلمان المحلي للإقليم.

وقال بوجديمون في بيان أذاعه التلفاز إن تفعيل المادة رقم 155 من الدستور الإسباني غير قانوني، ودعا أبناء كتالونيا إلى إظهار "الصبر والمثابرة" والإيمان بالمستقبل.

كما دعا إلى تأسيس " دولة حرة" في كتالونيا.