وزير الأوقاف: عقد دورات تدريبية للأئمة قبيل اختبارات تحديد المستوى

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد دورات تدريبية للأئمة، قبيل اختبارات تحديد المستوى.

وأضاف جمعة في تصريحات له اليوم السبت، أن البرامج التدريبة ستشمل مراجعة خمسة أجزاء من القرآن الكريم تلاوة وحفظا ومعاني الكلمات والمفردات، ومراجعة فقه الطهارة والصلاة، وموسوعة الدروس الأخلاقية.

وأشار إلى أن مدة الدورة ستكون ١٥ يوما تبدأ الخميس ٢/١١ حتي الخميس ١٦/١١ جميع الأيام عدا الجمعة، وسيكون وقت الدورة ٤ ساعات يوميا علي محاضرتين الأولي عملية من ٩ونص إلى ١١ ونص والثانية تجويد وتلاوة وستكون اختيارية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اختبارات بعد انتهاء الدورات التدريبية، وتشمل ثلاث أسئلة في معاني القرآن بواقع ٥٠ درجة، وسؤال في الطهارة والصلاة وآخر في الخطابة لكتابة خطبة في الأخلاق بـ٢٠ درجة.

ولفت إلى أن كل من ينجح في الدورة يعد ناجحا في اختبارات تقييم مستوى الأئمة، وله الحق في التقدم اختياريا لدورات المستوي الأعلي " إمام المسجد الجامع أو المتميز أو المجدد".

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم منح أوائل الدورة التدريبية مكافآت مالية، ومن يرسب ستعقد له دورة تدريبية مركزية علي مستوي الجمهورية لمدة ٤٥ يوما.