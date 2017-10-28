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القبض على 7عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على 7عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

03:17 م السبت 28 أكتوبر 2017

القبض على 7عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث قسم شبرا الخيمة ثان، القبض على 7عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة، كانوا يزعمون ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتردد 5 عاطلين على دائرة القسم، وترويج المواد المخدرة على نطاق واسع.
تم العرض على اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والذي شكل فريق بحث لضبط المتهمين.

وضبط المتهمون وهم: وهم "حسين. ح 31سنة، عاطل، ومحمود. ا، 17 سنة، عاطل، وقاسم. م 36 سنة، عاطل و"حسن س" 28 سنة، عاطل، والحسيني. ر 27 سنة، عاطل، وطارق. ع 31سنة، عاطل ومحمد. ا 19سنة، عاطل، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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