ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 364 جوال دقيق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم السبت، أن حملة تموينية، تابعة لإدارة تموين مركز سيدي سالم، تحت إشراف محسن مخلوف مدير الإدارة، وفق توجيهات وكيل الوزارة المحاسب عماد حبيب، للمرور على المخابز، ضبطت صاحبي مخبزين، استوليا على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، بدون وجه حق.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: إن الحملة ضبطت المدعوة "س.ع.ع"، صاحبة مخبز، استولت على 351 جوال دقيق مدعم، بفروق أسعار بلغت 82 ألف و485 جنيهًا، والمدعو "ر.ا.م.ن"، صاحب مخبز، لاستيلائه على 13 جول دقيق، بفروق أسعار تبلغ 3 آلاف و55 جنيهًا.

وأضاف أن الحملة ضبطت أيضًا المدعو "ع.م.ع"، صاحب مخبز، لتصرفه في عدد 4 أجولة بدون وجه حق، بفروق أسعار 940 جنيهًا، ويستوجب سداد تلك المبالغ من هؤلاء، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.