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قبل افتتاحها بشهرين.. 8 معلرمات عن الحديقه المركزية في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

قبل افتتاحها بشهرين.. 8 معلرمات عن الحديقه المركزية في الشيخ زايد

03:13 م السبت 28 أكتوبر 2017

قبل افتتاحها بشهرين.. 8 معلرمات عن الحديقه المركزية في الشيخ زايد

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد.
ويقدم مصراوي 8 معلومات عن الحديقه المركزية.
- يتم افتتاحها في بداية 2018
- مساحتها 65 فدانا
- تكلفتها 170 مليون جنيه
- بها بحيرات صناعية
- تضم محلات وكافيهات عالمية
- تضم أشجار نادرة ومسارات للدراجات
- بها منطقة ترفيهية عالمية
- صممها ماهر استينو مصمم حديقة الأزهر ​

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مصراوي Masrawy

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