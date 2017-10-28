قبل افتتاحها بشهرين.. 8 معلرمات عن الحديقه المركزية في الشيخ زايد

كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد.

ويقدم مصراوي 8 معلومات عن الحديقه المركزية.

- يتم افتتاحها في بداية 2018

- مساحتها 65 فدانا

- تكلفتها 170 مليون جنيه

- بها بحيرات صناعية

- تضم محلات وكافيهات عالمية

- تضم أشجار نادرة ومسارات للدراجات

- بها منطقة ترفيهية عالمية

- صممها ماهر استينو مصمم حديقة الأزهر ​