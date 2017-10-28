ننشر استعدادات الصحة لتأمين مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي لمباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائي دوري أفريقيا، والمقامة على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أن الخطة تتضمن الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وإنشاء عيادة ميدانية مجهزة بكافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية داخل الاستاد، مشيرا إلى أنه تم توزيع 10 سيارات إسعاف مجهزة رعاية داخل الاستاد، و10 أخرى خارج الاستاد، بالإضافة إلى تكثيف سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق المؤدية للمحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وخاصة مستشفيي العامرية وبرج العرب، وتزويدهما بأطباء في كافة التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالوزارة لمتابعة تنفيذ الخطة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية وأقسام الطوارئ بها وتحديدها كمستشفيات إخلاء خط أول، مع تحديد المستشفيات التابعة لأمانة المركز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثاني أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.

ولفت في بيان اليوم السبت، إلى أن الخطة تشمل أيضاً تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة، ودعم المستشفيات بأطباء من الرعاية الحرجة والعاجلة، ومنع الأجازات للأطقم الطبية والإداريين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وأضاف "مجاهد" أنه تم مخاطبة مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية لإعداد فريقين للانتشار السريع من التخصصات المختلفة لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة عند الضرورة، بالإضافة إلى دعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار السريع، بهدف رفع مستوى الخدمة بتلك المستشفيات وأيضا الدعم السريع للمستشفيات القريبة.​