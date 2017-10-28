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«القوى العاملة»: نوفر 5 آلاف فرصة عمل بـ1300 جنيه.. والشباب يقدر

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«القوى العاملة»: نوفر 5 آلاف فرصة عمل بـ1300 جنيه.. والشباب يقدر «القوى العاملة»: نوفر 5 آلاف فرصة عمل بـ1300 جنيه.. والشباب يقدر

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدد من ملتقيات التوظيف في محافظات الصعيد، موضحا أن أسوان تشهد، اليوم السبت، افتتاح ملتقى توظيف يوفر 5 آلاف فرصة عمل، والرواتب تبدأ من 1300 جنيه.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten": "شباب عنده إصرار على العمل، وقادر على تحمل المسئولية والمساهمة في تنمية مصر".

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وتابع: "الشباب بقوا يهربوا من التدريب، بسبب تعامل الدولة الخاطئ مع فكرة التدريب على إنها فكرة روتينية فقط، دون إضافة شيء مفيد للشباب".

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التحرير

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