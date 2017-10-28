«الرفق بالحيوان»: نحتاج إلى 3 ملايين كلب فقط.. ويجب القضاء على البقية

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حذر الدكتور شهاب عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، من انتشار مرض السعار، خاصة بعد تسجيل وفاة 3 حيوانات بمحافظة الوادي الجديد بعد تعرضها للعض من الكلاب الضالة.

أضاف عثمان، خلال لقائه مع برنامج "الجدعان"، على قناة "القاهرة والناس 2"، اليوم السبت: "تعداد الكلاب الضالة في الشوارع تجاوز 10 ملايين"، موضحا أن مصر لا تحتاج أكثر من 3 ملايين كلب فقط، وعلى الدولة التدخل بشكل فوري للقضاء على كلاب الشوارع.

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وتابع: "هناك خطر كبير في حالة انتشار السعار وانتقاله للبشر، إذ إنه مرض قاتل للبشر في أقل من 24 ساعة، ويصيب النخاع الشوكي والخلايا العصبية بالشلل التام".