رئيس لجنة الإسكان: المباني غير المرخصة ومطابقة للمواصفات «لن تُهد»

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أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب معتز محمود، أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأشار محمود، اليوم، السبت، إلى أن مشروع القانون هو أحد التشريعات المهمة، مشددا على ضرورة الاستماع لرؤية الوزارة واقتراحاتها للأخذ بها خلال مناقشة التعديلات المقررة في التشريع الجديد.

ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن أعضاء اللجنة بصدد مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

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كان رئيس لجنة الإسكان في البرلمان قد أكد في تصريحات صحفية أن أبرز التعديلات الموجودة في القانون هي «تسهيل إجراءات الترخيص، والأحوزة العمرانية والتخطيط بشكل عام»، مضيفا أنه كان هناك بند في القانون القديم ينص على إزالة المباني المخالفة التي بُنيت طبقا للاشتراطات الموجودة، لكن تم بناؤها دون استصدار رخصة، وسيتم تعديلها إلى غرامة.

وأوضح أن المبنى إذا كان مطابقا للمواصفات وطبقا للاشتراطات الصحيحة، لكن لم يستخرج رخصة، يتم التصالح معه بدفع غرامة، لكن لن ينطبق هذا الكلام على أي مخالف لذلك أو مخالف لعدد الأدوار.