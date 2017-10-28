سكان الزمالك يتهمون الحكومة بتعطيل عمل لجنة قياس مخاطر المترو

التحرير

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أثار تغيب اللجنة الهندسية لقياس مخاطر مترو الزمالك عن حلف اليمين تخوفات كثيرة لدى السكان ، وذلك بعدما أمرت محكمة القضاء الإداري بتشكيلها لإعداد تقرير تفصيلي عن الآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، الأمر الذى أثار نوعا من التوجس لدى سكان الزمالك المتضررين من مسار المترو الجديد من أن تغلق القضية دون إيجاد حلول لها.

الدكتورة مها الطرابيشي إحدى سكان الزمالك ومقيمى دعوى المطالبة ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بالزمالك، قالت لـ"التحرير" إن اللجنة الهندسية لم تحضر لحلف اليمين، مما دفع القاضي لتأجيل جاسة حلف اليمين إلى 14 نوفمبر، وأكدت أن السكان سوف يستغلون هذه المدة للضغط على الهيئة القومية لمترو الأنفاق والشركة القائمة بأعمال الخط الثالث، وذلك لوقف أعمال الحفر، واوضحت أن عدم حضور اللجنة الهدف منه عرقلة تشكيلها بكل السبل من جانب الحكومة.

وأضافت الطرابيشي أن سكان الزمالك دفعوا 75 ألف جنيه لخزانة محكمة مجلس الدولة، كما طالبنا بانتداب اللجنة الهندسية الخماسية لدراسة مدى صلاحية التربة في جزيرة الزمالك من عدمها وإلى الآن لم يحضر أحد من المهندسين من كلية الهندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومعهد البيئة التابع لجامعة عين شمس، وفي نفس الوقت هيئة مترو الأنفاق تعمل ليل نهار ولا تنتظر حكم المحكمة، لذلك سوف يطلب محامي المدعين في قضية مترو الأنفاق طلب وقف تنفيذ الحفر حتى تحصل المحكمة على التقارير والدراسات الهندسية من الخبراء أساتذة هندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومعهد البيئة.

الطرابيشي أكدت أن سكان الزمالك سيحاولون بكل الطرق الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، فهناك أبراج كثيفة بالسكان مثل أبراج جدة، والمصري، وعمارة الشربتلي وصدقي، وهناك العديد من السفارات الهامة منها سفارة البحرين والجزائر وإسبانيا، موضحة أن تعطيل عمل اللجنة الهندسية بالإضافة إلى عدم استجابة نقابة المهندسين للتقارير التي تقدم بها السكان يؤكد أن هناك تعمدا وإصرارا على تنفيذ المحطة والمسار في الزمالك رغم خطورته على حياة السكان.

وأشارت الطرابيشي إلى أنه في حالة عدم حضور اللجنة الجلسة القادمة سيرفع السكان الأمر إلى رئيس الجمهورية للاستغاثة به والمطالبة بحضور اللجنة ووقف أعمال هيئة المترو حفاظا على أرواح السكان والمباني.

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من جانبه قال إبراهيم سعودي محامي قضية مترو الزمالك، إن الشركة تواصل عملها بشكل طبيعي ولم تستجب لإنذار وقف الأعمال لحين انتهاء اللجنة من عملها، مؤكدا أن الجهات الرسمية تحاول عرقلة إظهار الحقيقة، وتأكيد خطورة الحفر على تربة جزيرة الزمالك، مشيرا إلى أنه سيتم إنذار الهيئة مرة أخرى لإيقاف أعمال الحفر حتى الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة من محكمة القضاء الإداري.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية كانت قد حددت مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يبدأ من إمبابة والمهندسين غرب النيل مارا أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة ومناطق العباسية وإستاد القاهرة ومصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس لينتهي عند مطار القاهرة الدولي.

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 17.7 كم، وتشمل 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، وتنقسم المرحلة إلى ثلاثة قطاعات، القطاع الأول يبدأ من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 4 ويشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات"، والقطاع الثانى يبدأ من محطة الكيت كات مرورا بمنطقة إمبابة حتى روض الفرج بطول 6.6 كم، ويشمل 6 محطات بينها محطة نفقية و2 محطة سطحية و3 محطات علوية هى "السودان وإمبابة والبوهـى والقومية العربية والطريق الدائرى والمحطة التبادلية عنـد محور روض الفرج"، والقطاع الثالث يبدأ من محطة الكيت كات مرورا بمنطقـة المهندسـين حتى جامعة القاهرة ويشمل 5 محطـات بينها 3 محطات نفقية ومحطة علوية وأخرى سطحية هى "التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة".

كانت الهيئة القومية للأنفاق قد تعاقدت مع شركة فيسنى الفرنسية لتنفيذها بعد فوزها بالمناقصة التى طرحتها الهيئة عقب منافسة مع شركة "أو إتش إل" الإسبانية وتم تفعيل التعاقد فى 12 ديسمبر الماضى عقب حصول الشركة الفرنسية على الدفعة المقدمة، وتمويل تنفيذ هذه المرحلة من خلال قرض ميسر قيمته 900 مليون يورو مقدم من وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار.

وعقب الإعلان عن المشروع أعلن عدد كبير من سكان الزمالك عن غضبهم مؤكدين أن مسار المترو يؤثر على أرواحهم، وأقاموا دعوى ببطلان قرار تنفيذ مسار مترو الزمالك، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر الماضي، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي محامي سكان الزمالك، والتي طالبوا فيها كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإلغاء قرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور لبعض الشوارع بمنطقة الزمالك، للقيام بأعمال الحفر للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بجزيرة الزمالك، بقبول الدعوى شكلا، وبندب لجنة خماسية تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة يرشحهما عميد الكلية، واثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس يرشحهما عميد الكلية ايضا، وأستاذ من معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس يرشحه مدير المعهد، على أن يكونوا جميعهم من المختصين بالأنفاق وأبحاث التربة ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي أو إعداد تقارير بشأن الحالة الماثلة، تكون مهمة اللجنة إعداد تقرير تفصيلي مسبب مدعما بالمستندات بالآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة.