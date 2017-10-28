الأوقاف: التحقيق مع أي إمام يكتب منشورات مخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمود مصطفى:

حذّر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الأئمة من الانسياق خلف الحسابات الإلكترونية الوهمية لخلايا الجماعات المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طايع في تصريحات له اليوم السبت، "وجدنا بعض الخلايا النشطة، والوزارة بصدد حصر بعض الحسابات الوهمية وتحرير محاضر لأصحابها الذين يسعون إلى الإثارة والتحريض".

وشدد رئيس القطاع الديني على أنه لا أحد أحرص علي الأئمة من قادة الأوقاف، ولن تمس الاختبارات أي إمام في مكتسباته المالي أو الوظيفية".

وأشار طايع الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي إمام يكتب على صفحته الشخصية أي منشورات تتنافى مع أخلاقيات الأئمة.​