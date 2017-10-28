أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"قابيل": الصناعة تمثل 55% من ناتج السويس القومي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"قابيل": الصناعة تمثل 55% من ناتج السويس القومي

03:00 م السبت 28 أكتوبر 2017

  • عرض 9 صورة

    a47322faa1.jpg

  • عرض 9 صورة

    1e22079580.jpg

  • عرض 9 صورة

    25526f58cb.jpg

  • عرض 9 صورة

    594f4440be.jpg

  • عرض 9 صورة

    951777f7c7.jpg

  • عرض 9 صورة

    1e7bfe573e.jpg

  • عرض 9 صورة

    dc5a94edcf.jpg

  • عرض 9 صورة

    ba41112b5c.jpg

  • عرض 9 صورة

    c8e0df1955.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. رئيس

الألبوم التالى

بالصور.. رئيس "الهيئة الهندسية" يتفقد كوبري الحي الإماراتي ببورسعيد

السويس - حسام الدين أحمد:

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة: إن السويس من المحافظات الصناعية الواعدة، حيث يمثل قطاع الصناعة فيها 55% من الناتج القومي للمحافظة، ولذا كان من الأهمية تطوير مجمع مركز التدريب الفني والمهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب العمالة وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، عقب افتتاح المركز اليوم السبت، إنه تحدث مع اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وأعضاء البرلمان، وتعرف على احتياجات المحافظة من ناحية التدريب المهني والفني، والتي من شأنها توفير خريج فني ماهر قادر على الإنتاج بسوق العمل، سواء كان ذلك بالشركات الموجودة، أو التي سيجري إنشاؤها مستقبلاً حسب الخطة الاستراتيجية للدولة.

وأشاد بدور المركز وتفهم شباب السويس لوضع سوق العمل، وأن الأمر لم يعد مرتبطًا فقط بالمؤهل، وإنما بمهارة الخريج وقدرته على التعامل مع متطلبات السوق.

وأضاف قابيل، أنه اتفق مع اللواء أحمد حامد، لإعداد دراسة شامله لمعرفة احتياجات السويس، في الصناعات الصغيرة، والمتوسطة بشكل خاص، وتدريب أبناء السويس عليها، مشددا على أن هدف المركز تدريب شباب الإقليم ليكونوا اليد العاملة في الشركات والمصانع المقامة على أرض المحافظة، وحتى ينالوا حقهم في فرص العمل بهذه المصانع.

وحول فكرة مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة التدريب الصناعي في ، قال إن المباني القديمة بمجمع مراكز التدريب المهني بالسويس، سيجري تأهيلها وإعادة تشغيلها بنظام الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص.

كان وزير الصناعة والتجارة افتتح، اليوم السبت، مجمع مراكز التدريب الفني والمهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمدينة السويس والمقام على مساحة 2700 متر مربع، ويضم عددًا كبيرًا من الفصول الدراسية وورش للكهرباء الصناعية والإلكترونيات ومعمل لصيانة شبكات الحاسب الآلي، وورش لبرادة المواسير والتبريد والتكييف والملابس الجاهزة.

ويضم المجمع الجديد 10 مهن أساسية، من بينها الخراطة وماكينات الورش واللحام والصاج والبرادة والتبريد والتكييف والكهرباء الصناعية، و3 مهن جديدة هي صيانة السيارات وصيانة الحاسبات والشبكات وتصنيع الملابس الجاهزة، ويستفيد من المركز 600 طالب في السنوات الثلاث بنظام التلمذة الصناعية، ويوفر تدريب تطبيقي للطلبة في الشركات الصناعية بمدينة السويس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصناعة: تسعى جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة

    أخبار

  • 700 صوبة لإعادة إحياء مشروع الصوبات الزراعية في السويس

    أخبار

  • وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل

    أخبار

  • قبل افتتاحه.. محافظ السويس يتفقد مركز الكفاية الإنتاجية (صور)

    أخبار

إعلان

74e2219190.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر

مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |