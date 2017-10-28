"قابيل": الصناعة تمثل 55% من ناتج السويس القومي

السويس - حسام الدين أحمد:

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة: إن السويس من المحافظات الصناعية الواعدة، حيث يمثل قطاع الصناعة فيها 55% من الناتج القومي للمحافظة، ولذا كان من الأهمية تطوير مجمع مركز التدريب الفني والمهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب العمالة وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، عقب افتتاح المركز اليوم السبت، إنه تحدث مع اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وأعضاء البرلمان، وتعرف على احتياجات المحافظة من ناحية التدريب المهني والفني، والتي من شأنها توفير خريج فني ماهر قادر على الإنتاج بسوق العمل، سواء كان ذلك بالشركات الموجودة، أو التي سيجري إنشاؤها مستقبلاً حسب الخطة الاستراتيجية للدولة.

وأشاد بدور المركز وتفهم شباب السويس لوضع سوق العمل، وأن الأمر لم يعد مرتبطًا فقط بالمؤهل، وإنما بمهارة الخريج وقدرته على التعامل مع متطلبات السوق.

وأضاف قابيل، أنه اتفق مع اللواء أحمد حامد، لإعداد دراسة شامله لمعرفة احتياجات السويس، في الصناعات الصغيرة، والمتوسطة بشكل خاص، وتدريب أبناء السويس عليها، مشددا على أن هدف المركز تدريب شباب الإقليم ليكونوا اليد العاملة في الشركات والمصانع المقامة على أرض المحافظة، وحتى ينالوا حقهم في فرص العمل بهذه المصانع.

وحول فكرة مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة التدريب الصناعي في مصر، قال إن المباني القديمة بمجمع مراكز التدريب المهني بالسويس، سيجري تأهيلها وإعادة تشغيلها بنظام الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص.

كان وزير الصناعة والتجارة افتتح، اليوم السبت، مجمع مراكز التدريب الفني والمهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمدينة السويس والمقام على مساحة 2700 متر مربع، ويضم عددًا كبيرًا من الفصول الدراسية وورش للكهرباء الصناعية والإلكترونيات ومعمل لصيانة شبكات الحاسب الآلي، وورش لبرادة المواسير والتبريد والتكييف والملابس الجاهزة.

ويضم المجمع الجديد 10 مهن أساسية، من بينها الخراطة وماكينات الورش واللحام والصاج والبرادة والتبريد والتكييف والكهرباء الصناعية، و3 مهن جديدة هي صيانة السيارات وصيانة الحاسبات والشبكات وتصنيع الملابس الجاهزة، ويستفيد من المركز 600 طالب في السنوات الثلاث بنظام التلمذة الصناعية، ويوفر تدريب تطبيقي للطلبة في الشركات الصناعية بمدينة السويس.