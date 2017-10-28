بالصور.. رئيس "الهيئة الهندسية" يتفقد كوبري الحي الإماراتي ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الأعمال النهائية لإنشاء كوبري قناة الاتصال في الحي الإماراتي.

وأكد الغضبان، أن المحافظة تسعى جاهدة لتيسير الوصول من وإلى الحي الإماراتي، مشيرا إلى أن إنشاء هذا الكوبري سيقلل الوقت والجهد لربط المشروع بالمحافظة.

ويقام الكوبري أعلى قناة الاتصال بتكلفة 70 مليون جنيه، ويعد امتدادا لمحور 30 يونيو، ويربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هي المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الإماراتي، ومحور 30 يونيو، وتصل قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، وتم تنفيذ الكوبري بحمولة 90 طنا، بطول 220 مترا وعرض 28 مترا، بعدد 6 حارات لكل اتجاه.