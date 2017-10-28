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"صحة الأقصر": 50% من الوحدات بلا أطباء

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مصراوي Masrawy

"صحة الأقصر": 50% من الوحدات بلا أطباء

02:43 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزارة الصحة

الأقصر – محمد محروس:

لا تزال عدد من الوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، تعاني من أزمة نقص الأطباء، حيث تحول بعضها إلى مبان مهجورة ما تسبب في تضاعف معاناة سكان القرى، لا سيما تلك التي تبعد عن مستشفيات المدن بعشرات الكيلو مترات.

117 وحدة من المفترض أن تقدم الخدمة لأهالي المحافظة لا يعمل منها بشكل منتظم سوى 56 فقط بينما الـ61 الأخرى ما بين مغلقة وتعمل حتى الواحدة ظهرا، بسبب النقص الشديد في عدد الأطباء بحسب ما أكدته مصادر بمديرية الشؤون الصحية.

ويرجع السبب في وجود عجز في الكوادر الطبية بالوحدات الصحية في محافظة الأقصر، كما يقول الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء بالمحافظة إلى تراجع إقبال الأطباء على العمل في محافظة الأقصر إلغاء بدل المناطق النائية بالصعيد واقتصار هذا البدل على المحافظات الحدودية فقط.

من جانبه قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة الصحة لمديرية الصحة بالمحافظة بالعدد الكافي من الأطباء لسد العجز بالوحدات الصحية هذا بالإضافة إلى صدور قرر بتشغيل الوحدات الصحية لمدة 3 أيام في الأسبوع وتكليف كل طبيب بالعمل في وحدتين بالتناوب بسبب النقص العددي للأطباء.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوحدات الصحية تعاني من نقص كبير في عدد الأطباء يصل إلى أكثر من 50%، لافتا إلى حرمان العديد من المواطنين من تلقي الخدمة العلاجية لعدم وجود أطباء بالكثير من الوحدات خاصة في المناطق المحرومة من مستشفيات عامة أو مركزية.

وأكد أنه من المقرر تكليف كل طبيب بإدارة أقرب وحدتين صحيتين في المسافة حيث يعمل في كل واحدة لمدة 3 أيام أسبوعيا، ما يجعل المواطنين يتلقون الخدمة طوال أيام الأسبوع بالتنقل بين الوحدتين.

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