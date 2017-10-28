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السفير الألماني في المنصورة لحضور مهرجان "ألمانيا في الدلتا"

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مصراوي Masrawy

السفير الألماني في المنصورة لحضور مهرجان "ألمانيا في الدلتا"

02:41 م السبت 28 أكتوبر 2017

سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جيورج

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، زيارة سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جيورج لوي للجامعة، للمشاركة بفعاليات أنشطة السفارة الألمانية مهرجان "ألمانيا في الدلتا" غدًا الأحد، والذي تشارك به العديد من المؤسسات الألمانية العاملة في ، وعلى رأسها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

وقال بيان جامعة المنصورة: إن فعاليات المهرجان تبدأ بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل من قبل المنظمات والمؤسسات الألمانية المشاركة، والتي ستقوم خلاله بالتعريف بأنشطتها المختلفة، للتعرف على ألمانيا وعلى أنشطة المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، يليها حفل غنائي في المساء.

وأضاف بيان الجامعة أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي ستنظم عدة محاضرات وورش عمل عن الأنشطة العلمية التي يتشارك فيها الباحثون الألمان والمصريون من جامعة المنصورة، وتقدم الهيئة محاضرة عن كيفية التقديم للحصول على منح الدراسة في ألمانيا.

ومن المقرر أن تنظم الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة ورشة عمل عن الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

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