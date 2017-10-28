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وزير البترول: "مفيش أزمة بوتاجاز في موسم الشتاء"

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مصراوي Masrawy

وزير البترول: "مفيش أزمة بوتاجاز في موسم الشتاء"

02:30 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:
قال المهندس طارق المُلا وزير البترول، ان اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، كان لمتابعة أخر تطورات ومشروعات البترول، حيث ناقش الاجتماع تطورات إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم سوق الغاز وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء عقب الانتهاء من مراجعتها في الوزراة.
وأكد أن رئيس الوزراء ناقش أخر استعدادات لفصل الشتاء، متابعا: "سيكون بلا أي أزمات في أنبوبة البوتاجاز".
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه ناقش أيضا مشروعات المستودعات الجديدة في منطقة بدر على طريق السويس، مشيرا إلى أنها ستدخل الخدمة في ديسمبر المقبل.​

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مصراوي Masrawy

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