انطلاق أسبوع الموضة في بيروت في 1 نوفمبر المقبل

كتب - مصراوي:

ينطلق أسبوع بيروت للموضة، في الفترة من 1 نوفمبر المقبل وحتى 4 من نفس الشهر، بمشاركة عدد من كبار مصممي الأزياء، ومجموعة من طلاب تصميم الأزياء في العديد من الأكاديميات، وسينظم فيه Beirut Fashion Awards التي تقام للمرّة الأولى.

وتشرف على الأسبوع وتنظمه شركة "معلولي إنترناشيونال جروب"، وهي منظمة أسبوع الموضة في بيروت هي جمعية خيرية غير هادقة للربح، لا تتعاطى السياسة، مؤسسها سفير البيئة المهندس زيكار السخي معلولي.

- ينطلق أسبوع الموضة في البيال في الأول من نوفمبر مع عرض خاص ومختلِف كالعادة للمصمّمة أمل الأزهري.

- في الثاني من نوفمبر، يجتمع كل من جابي صليبا وروني عيد في يوم واحد ليقدّما أهم تصاميمهما لخريف وشتاء الـ2017/ 2018، وليختم هذا اليوم المصمّم عقل فقيه بعرض يعِدُ بأن يكون مميزًا جدًا.

- في الثالث من نوفمبر، سيقدّم المصمّم الفرنسي إيمريك فرنسوا آخر تصاميمه للمرة الأولى في لبنان والمنطقة، يليه المصمّم رامي سلمون، وليختم اليوم الثالث المصمم عبد محفوظ بمجموعة فريدة ومميّزة.

- وختام أسبوع الموضة في بيروت مسك مع مجوهرات نصولي وعرض خاص واستثنائي بعد طول غياب للمصمم روبير أبي نادر.

ويُتوّج هذا الحدث مع Beirut Fashion Awards التي تقام للمرّة الأولى، وهي برعاية وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة البلجيكية في لبنان، بمشاركة طلاب تصميم الأزياء من الـ LAU, NDU، AUST،ESMOD ، CAMM وAcademy of Fashion والذين سيقدمون تصاميمهم أمام لجنة تحكيم متخصّصة.

ويذكر أنّ الفائزين الثلاثة الأوائل سيحظون بفرصة استثنائية لتطوير مواهبهم وقدراتهم في أهم عواصم الموضة في العالم، وتحديدًا في ميلانو، باريس وبروكسل من خلال رعاية ومساهمة منظمة أسبوع الموضة في بيروت في تقديم منح دراسية قيّمة لهم.

ويقول مؤسّس أسبوع الموضة في بيروت، السفير معلولي: "صحيح أنّ لبنان بلد صغير بمساحته، لكنه كبير بحجم ثقافته ومواهبه وثرواته الإنسانية، وشاء البعض أم أبى فبيروت هي واحدة من أكبر عواصم الموضة في الشرق الأوسط والعالم، وما وُجِد أسبوع الموضة في بيروت إلا ليشجع صناعة الأزياء والمجوهرات في لبنان ويدعم الجيل الصاعد والموهوب، ويسير بالجميع قُدُماً نحو العالمية".