7 نصائح لتخزين الخضروات

كتبت - هاجر حاتم:

ذكر موقع brightside بعض النصائح لحفظ الخضروات، تسعرضها في التالي:

- يفضل عدم غسل الخضراوات والفاكهة بالماء قبل وضعها بالثلاجة، فقد يكفي أن تُمسح بقطعة ورقية، لأن الماء يجعل الخضار يفسد صلاحيته بسرعة.

- وضع بعض المناديل الورقية، في علب تخزين الخضار، من أجل تجنب الرطوبة.

- ليس كل الأصناف توضع بالثلاجة، على سبيل المثال الفلفل، فإنه يفقد ملمسه الناعم سريعًا.

- أفضل طريقة لحفظ الموز هو تغطية الجزء العلوي بقطعة بلاستيكية، للحفاظ عليه من النضوج بسرعة، ثم وضعه في الجزء العلوي من الثلاجة.

- الخضراوات مثل الجزر، والخيار، يمكن وضعها في علب بها القليل من الماء، ولكن لا يفضل أن تُخزن لفترة طويلة في الثلاجة.

- من الأخطاء الشائعة هو وضع البصل والبطاطس مع بعضهما، لأن ذلك يساعد على تشكل البراعم، التي تجعلهما غير صالحين للأكل.

- الثوم والبصل، من الخضروات التي يفضل وضعها في أماكن مظلمة، فإن لم تجد مكانًا مناسبًا لوضعهما، قم بتخزينهما بأكياس ورقية، وقم بعمل فتحات تهوية في الكيس.