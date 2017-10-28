10 تعليمات من مدير أمن الإسكندرية لقوات تأمين لقاء الأهلي والوداد (صور)

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تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم السبت، القوات المشاركة في تأمين مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامتها بملعب ستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور 60 ألف متفرج.

وشملت جولة "النمر" تفقد الخدمات الأمنية المنتشرة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحرواي، وانتشار عناصر البحث السرية بجميع الطرق المؤدية إلى ملعب المباراة.

وشدد مدير أمن الإسكندرية على ضرورة اليقظة والحيطة، وحسن معاملة الجماهير، وتسهيل عملية الدخول والخروج، والالتزام بخطة تأمين المباراة.

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وتشكل خطة المديرية نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور، تأمين الطرق، والبحث الجنائي، وإشراف شرطة المرافق على رفع الإشغالات بمحيط الملعب.

ووجه اللواء مصطفى النمر ضباط البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بالدخول، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد من الداخل والخارج، ونشر الأقوال الأمنية المتحركة بالاشتراك مع القوات المسلحة.

ولفت "النمر" على وجود تنسيق مع إدارة الاستاد على تزويد المحيط الخارجي وبوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.