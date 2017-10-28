كل ما تريد معرفته قبل موقعة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال

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يتطلع النادي الأهلي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي بالوداد البيضاوي المغربي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في مواجهة عربية خالصة بذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية اليوم السبت.



ويعد هذا هو النهائي العربي الثاني عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964، فيما تعتبر تلك المواجهة هي الثانية بين الأندية المصرية ونظيرتها المغربية في نهائي المسابقة، بعدما التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نهائي نسخة البطولة عام 2002، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه.



كان الأهلي قد سحق ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مكنته من التأهل للمباراة النهائية بعد غياب 4 أعوام كاملة، على الرغم من فوز جوهرة الساحل (2-1) في لقاء الذهاب.

من جانبه تأهل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بفريق اتحاد العاصمة الجزائري من الدور نصف النهائي للبطولة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ماذا قدم الأهلي والوداد هذا الموسم في دوري الأبطال؟

الأهلي

بدأ المارد الأحمر مشواره في دوري الأبطال 2017، من دور الـ32 الثاني، حيث واجه بيدفيست الجنوب إفريقي، وتغلب الأهلي بلقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب السلام بالقاهرة بنتيجة (1-0)، فيما تمكن رجال حسام البدري من التعادل دون أهداف بلقاء العودة الذي أُقيم على ملعب بيدفيست بجنوب إفريقيا، ليصعد الشياطين الحمر لدور المجموعات.

وأوقعت القرعة الأهلي بالمجموعة الرابعة التي ضمت (الوداد الرياضي المغربي، وزناكو الزامبي، والقطن سبورت الكاميروني)، وصعد المارد الأحمر كثانٍ للمجموعة برصيد 11 نقطة (جمعها من 3 فوز وتعادلين وهزيمة، مسجلًا 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3)، خلف الوداد الذي جمع 12 نقطة، فيما حل زاناكو ثالثًا برصيد 11 نقطة، فيما تذيل القطن المجموعة بلا نقاط.

ومن ثم صعد الأهلي إلى الدور ربع نهائي ليلاقي ثاني المجموعة الثالثة (الترجي التونسي)، وتعادل العملاق الأهلاوي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدفين لكل منهما، فيما فاز المارد الأحمر على ملعب رادس (2-1).

وفي الدور نصف النهائي واجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، وخسر المارد الأحمر أمام جوهرة الساحل بهدفين لهدف على الملعب الأولمبي بسوسة، وفي لقاء العودة رد الأحمر بسداسية في شباك النجم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

الأرقام تشير إلى أن الأهلي تمكن من تسجيل 21 هدفًا مقسمة إلى (16 هدفًا على ملعبه - 5 أهداف خارج ملعبه) حتى الآن فيما استقبلت شباكه 9 أهداف، خلال الـ12 مواجهة، وسجل تلك الأهداف (أحمد حجازي - جونيور أجاي 3 - مؤمن زكريا 2 - عمرو جمال 2 - عبد الله السعيد 2 - وليد أزارو 4 - علي معلول 2 - صالح جمعة - رامي ربيعة - هدف من النيران الصديقة).

الوداد الرياضي

بدأ الوداد الرياضي مشواره في دوري الأبطال 2017، من دور الـ32 الثاني، حيث واجه مونانا الجابوني، وتغلب الوداد بلقاء الذهاب الذي أُقيم على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بنتيجة (1-0)، فيما خسر الفريق (1-0) في الجابون ليلعب الفريقان ركلات الترجيح والتي قادت الفريق المغربي للصعود بنتيجة (5-4).

وأوقعت القرعة الوداد الرياضي بالمجموعة الرابعة التي ضمت (الأهلي، وزناكو الزامبي، والقطن سبورت الكاميروني)، وصعد الفريق المغربي كأول للمجموعة برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 فوز وهزيمتين، مسجلًا 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3).

ومن ثم صعد الوداد الرياضي إلى الدور ربع نهائي ليلاقي أول المجموعة الثالثة (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي)، وتلقى الوداد الخسارة في لقاء الذهاب (1-0) بجنوب إفريقيا، فيما تمكن الوداد من الفوز بهدف نظيف على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي قادت الوداد لنصف النهائي بعد فوزه (3-2).

وفي الدور نصف النهائي واجه الوداد الرياضي نظيره اتحاد الجزائر الجزائري، وتعادلا الفريقان سلبًا على ملعب 5 جويلية بالجزائر، ثم فاز الوداد بثلاثة أهداف لهدف في المغرب.

الأرقام تشير إلى أن الوداد تمكن من تسجيل 12 هدفًا مقسمة إلى (10 أهداف على ملعبه - وهدفين خرج ملعبه) حتى الآن فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، خلال الـ12 مواجهة، وسجل تلك الأهداف (ويليام جيبور 2 - أمين عطوشي - فابريس نجيسي أونداما - وليد الكرتي 2 - أشرف بنشرقي 4 - نعيم أعراب - صلاح الدين السعيدي).

الأهلي ضد الأندية المغربية



يشهد تاريخ مواجهات الأهلي والأندية المغربية تفوقا للأحمر، حيث تقابلا في 19 مباراة بالبطولات الإفريقية وحقق الأهلي 7 انتصارات، بينما خسر 5 مرات وسيطر التعادل على 7 مواجهات.

وسبق أن تقابل الأهلي في البطولات الإفريقية مع 6 أندية مغربية هي الوداد والرجاء والدفاع الحسني الجديدي والجيش المغربي وكلاس كازبلانكا، ويرصد لكم «التحرير» في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي والأندية المغربية:



الأهلي والوداد

تقابل الأهلي مع الوداد ثلاث مرات في نسخ 2011 و2016 و2017 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المواجهة الأولى جاءت في نسخة 2011 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وأحرز أهداف الأحمر وائل جمعة ودومينيك دا سيلفا وعماد متعب، أما مباراة العودة في المغرب، فانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وأحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية جاءت في نسخة 2016 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الأهلي في مباراة العودة بالمغرب بهدف رامي ربيعة.

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وفي النسخة الحالية وقع الفريقان بالمجموعة الرابعة، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب بقيادة الحكم الدولي يوسف السرايري بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، ورد الوداد الدين للأهلي بنفس النتيجة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.



الأهلي والرجاء

تقابل الأهلي مع الرجاء المغربي ثلاث مرات في نسخ 1999 و2002 و2005 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكانت المواجهة الأولى في نسخة 1999 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة بالمغرب بنتيجة 1-1، وأحرز هدف الأحمر محمد فاروق.

المواجهة الثانية جاءت في نسخة 2002 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بهزيمة الأهلي بنتيجة 2-1 وأحرز هدف الأهلي أحمد بلال، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-3 وأحرز أهداف الأحمر إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال.

المواجهة الثالثة جاءت في نسخة 2005 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه محمد شوقي، بينما انتهت مباراة العودة في المغرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وأحرز هدف الأحمر عماد متعب، وتوج الأهلي باللقب في هذا العام للمرة الرابعة في تاريخه.



الأهلي والمغرب التطواني

تقابل الأهلي مع فريق المغرب التطواني مرة واحدة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2015، انتهت مباراة الذهاب في المغرب بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل، ولكن عاد الأحمر وتفوق في مباراة العودة بالقاهرة بهدف أحرزه عبد الله السعيد.

الأهلي والدفاع الحسني الجديدي

تقابل الأهلي مع الدفاع الحسني الجديدي مرة واحدة في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية» نسخة 2014 التي حسم الأحمر لقبها لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية، وانتهت مباراة الذهاب في ملعب الدفاع الجوي بفوز الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه عبد الله السعيد، بينما خسر الأحمر مباراة العودة في المغرب بنتيجة 2-1، وتأهل الأهلي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض والذي أحرزه وقتها أحمد رؤوف في اللحظات الأخيرة من المباراة.



الأهلي والجيش الملكي

تقابل الأهلي في مباراة واحدة مع الجيش الملكي، وذلك في كأس السوبر الإفريقي عام 2006، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ولكن حسم الأحمر اللقب بضربات الترجيح بنتيجة 4-2.



الأهلي وكلاس كازبلانكا

تقابل الأهلي مع فريق كلاس كازبلانكا مرة واحدة في دور الـ32 من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 1984، وحسم الأهلي اللقب وقتها لصالحه على حساب كانون ياوندي في المباراة النهائية، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأهلي بنتيجة 3-1، وأحرز أهداف الأحمر طاهر أبوزيد وخالد جاد الله "هدفين"، وكرر الأهلي تفوقه في مباراة العودة بالمغرب بنتيجة 2-0، وأحرز أهداف الأحمر طاهر أبوزيد وحمدي أبو راضي.

من هو «باملاك تيسيما» قاضي موقعة ذهاب نهائي دوري الأبطال؟

الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، ولد في 30 ديسمبر 1980 في مدينة أديس أبابا، ويعمل كباحث طبي ودرس علم الاجتماع وتخرج في الجامعة عام 2012، ويتحدث اللغة الأمهرية (هي اللغة الأم له)، كما أنه يتحدث الإنجليزية.



وبدأ باملاك تيسيما وييسا مسيرته مع التحكيم في عام 2003 وحصل على الشارة الدولية في عام 2009 وقاد أول مباراة دولية 2010.



- مع الأهلي

أدار باملاك تيسيما وييسا مباراة للنادي الأهلي أمام الإفريقي التونسي التي أُقيمت باستاد السويس في مايو لعام 2015، في إطار ذهاب دور الـ16 الثاني للكونفيدرالية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، أحرز للقلعة الحمراء حينها أحمد عبد الظاهر وعماد متعب.



- مع الوداد

في سبتمبر 2017 أدار الحكم باملاك تيسيما وييسا مباراة للوداد المغربي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشهدت هذه المباراة خسارة الوداد بهدف دون رد في المواجهة التي جرت في جنوب إفريقيا.

كما كان باملاك تيسيما وييسا شاهدًا على فوز الوداد المغربي (2-0) أمام زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا 2016، ضمن مباريات دور المجموعات.



- مع الفراعنة

قاد باملاك تيسيما وييسا 3 مواجهات للمنتخب الوطني، فاز الفراعنة فيها جميعا، وكانت الأولى ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز فيها الفراعنة 4-2، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 وفاز الفراعنة 2-0 ضد بوتسوانا، وفاز الفراعنة ضد تنزانيا 3-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.



- البطولات الكبرى

قاد الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا مباراتين في كأس أمم إفريقيا (الجابون 2017)، كلتاهما كانت في الدور الأول، الأولى كانت بين الجزائر وزيمبابوي وانتهت 2-2، كما كان حكما لفوز بوركينا فاسو على غينيا بيساو 2-0.

كما سبق للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا المشاركة في كأس أمم إفريقيا (غينيا الإستوائية 2015) كانت بين الكاميرون وغينيا وانتهت (1-1).

وأدار باملاك تيسيما وييسا 7 مباريات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أشهر خلالها 19 كارتا أصفر و3 كروت حمراء، واحتسب ركلتي جزاء، كما أدار مباراتين في نهائيات كأس العالم 2017 تحت 17 عاما، وأشهر خلالها 6 كروت صفراء.