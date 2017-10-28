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الحضري لـ«التحرير»: أنا بخير

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الحضري لـ«التحرير»: أنا بخير الحضري لـ«التحرير»: أنا بخير

التحرير

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تعرض عصام الحضري حارس مرمى منتخب وفريق التعاون السعودي لحاث سيارة عقب انتهاء مبارة فريقه أما أحد في الدوري السعودي والتي انتهت بفوز العهاون بنتيجة 3-1.

وتواصلت «التحرير» مع الحضري الذي أكد في تصريحات خاصة أنه بخير ولم يصاب بأي سوء وسوف يشارك في مران فريقه غدا بشكل طبيعي موضحا أنه تلقى العديد من الاتصالات من أصدقائه في مصر للاطمئنان عليه عقب علمهم بالحادث.

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وقاد الحضري منتخب مصر للتأهل إلى مونديال 2018 بعد الفوز في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم على الكونغو بهدفين مقابل هدف.

 

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التحرير

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