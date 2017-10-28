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بورما توقف مراسلي وسيلة إعلامية تركية استخدما طائرة مسيرة فوق البرلمان

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مصراوي Masrawy

بورما توقف مراسلي وسيلة إعلامية تركية استخدما طائرة مسيرة فوق البرلمان

02:35 م السبت 28 أكتوبر 2017

بورما توقف مراسلي وسيلة إعلامية تركية استخدما طائرة مسيرة فوق البرلمان

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

نايبيداو – (أ ف ب):

أعلنت البورمية توقيف صحفيين أجنبيين يعملان في وسيلة إعلامية تركية حكومية لأكثر من 24 ساعة لاستخدامهما طائرة مسيرة فوق مبنى البرلمان في العاصمة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين بورما وتركيا التي انتقدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا لسوء معاملتها أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي، بورما بممارسة "إرهاب بوذي" وارتكاب مجزرة بحق المسلمين الروهينجا.

وأوقف المراسلان لاو هون مينغ من سنغافورة وموك شوي لين من ماليزيا الجمعة في العاصمة نايبيداو، عندما كانا يقومان بعمل لصالح هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية الحكومية "تي ار تي".

وأعلنت وزارة الاعلام البورمية في بيان "تم استجوابهما لاستخدامهما طائرة مسيرة فوق مبنى هلوتاو (البرلمان)".

وكان المراسلان يعملان مع الصحافي البورمي المعروف اونغ ناينغ سوه الذي فتشت السلطات منزله في يانغون ليل الجمعة، حسب ما أفادت وسائل اعلامية محلية.

وفرّ أكثر من 600 ألف من الروهينجا من ولاية راخين في بورما منذ أواخر أغسطس، بسبب النيران التي أضرمها الجيش البورمي والبوذيون افيها، حسب ما قالوا.

وأوقف صحفيون عدة في بورما هذا العام، ما يثير المخاوف من انتهاك حرية الصحافة التي ازدهرت بعد انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

واتهم العديد منهم بالتشهير أو أوقفوا بسبب تغطية أعمال المتمردين المسلحين.

هذا المحتوى من

AFP

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