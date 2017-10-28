بالصور.. "الوزير" و"الغضبان" يتفقدان محور 30 يونيو ومصانع الشباب في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء 118 مصنع للشباب جنوب الرسوة، ومحور 30 يونيو.

وقال المحافظ إن المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الجاري إنشاؤها للشباب بعدد 118 مصنعًا على مساحة للأرض 181 ألف متر على 43 فدانًا بمساحات 420 متر و850 متر و1080 متر، تأتي بناء على تكليف السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم الشباب وتمكينهم من المشروعات الصناعية، مصدرًا توجيهات للأجهزة المعنية بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد، أن محور 30 يونيو هو أحد المشروعات القومية الكبرى ضمن الخطة القومية لتطوير الطرق، وسيوفر الجهد والوقت، وسيساهم بشكل كبير وملموس في مشروعات التنمية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن المحور سيربط بين محافظات الدلتا والقاهرة، وسيقلل الوقت المستغرق للسفر من بورسعيد إلى القاهرة لساعة ونصف فقط، وذلك لمواكبة المشروعات العملاقة التي تشهدها منطقة شرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية الكبرى التي تضخ استثماراتها بجنوب وغرب المحافظة.