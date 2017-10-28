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إخلاء سبيل طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

02:24 م السبت 28 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

أمرت نيابة مركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار خالد خضر، رئيس النيابة الكلية، بصرف طبيب أنف وأذن وحنجرة وطبيب تخدير متهمين بالتسبب في وفاة طفلة، أثناء إجرائها جراحة لإزالة اللوزتين، بإحدى المستشفيات الخاصة بشربين، بشكل مؤقت، من سراي النيابة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي.

وكان والد الطفلة "مروة. م" 11 سنة، ومقيمة بقرية الضهرية، حرر البلاغ رقم 19804 جنح مركز شربين يتهم مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، طبيب تخدير، بالاهمال والتسبب في وفاه نجلته.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة طفلة لادعاء والداها أن الأطباء تسببوا في وفاتها أثناء جراحة "اللوز".

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