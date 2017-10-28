"دور الإعلام في حماية الأمن القومي".. ندوة بجامعة جنوب الوادي

قنا-عبد الرحمن القرشي:

نظمت كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة حول "دور الإعلام في حماية الأمن القومي" بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور سامي عبد العزيز رئيس قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وسط حشد من الطلاب ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور سامي عبد العزيز خلال كلمته بالندوة: "إن للإعلام والصحافة دورًا مهمًا في صناعة المزاج العام سلبًا وإيجابًا، عبر أساليب التغطية الإعلامية، مشيرًا إلى أن من سلبيات الإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة اهتمام الإعلاميين بفرض آراء شخصية على سرد الحقائق الرسمية مما يعد تعديًا على مهنية الطرح الإعلامي".

وأضاف أن مهمة الإعلام ليست إثارة البلبلة والفتن بل التنوير وإظهار الحقائق الموثقة دون ادعاء؛ وطالب عبد العزيز الطلاب بالتمسك بالاعتدال والمهنية خلال العمل الإعلامي دون إفراط أو تفريط مهما كانت المغريات.