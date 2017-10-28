أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"دور الإعلام في حماية الأمن القومي".. ندوة بجامعة جنوب الوادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"دور الإعلام في حماية الأمن القومي".. ندوة بجامعة جنوب الوادي

02:19 م السبت 28 أكتوبر 2017

  • عرض 2 صورة

    c7d2babc6a.jpg

  • عرض 2 صورة

    8e15b4e4c2.jpg

إعادة الألبوم

استمرت 7 ساعات.. حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع الإسكندرية (صور)

الألبوم التالى

استمرت 7 ساعات.. حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع الإسكندرية (صور)

قنا-عبد الرحمن القرشي:

نظمت كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة حول "دور الإعلام في حماية الأمن القومي" بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور سامي عبد العزيز رئيس قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وسط حشد من الطلاب ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور سامي عبد العزيز خلال كلمته بالندوة: "إن للإعلام والصحافة دورًا مهمًا في صناعة المزاج العام سلبًا وإيجابًا، عبر أساليب التغطية الإعلامية، مشيرًا إلى أن من سلبيات الإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة اهتمام الإعلاميين بفرض آراء شخصية على سرد الحقائق الرسمية مما يعد تعديًا على مهنية الطرح الإعلامي".

وأضاف أن مهمة الإعلام ليست إثارة البلبلة والفتن بل التنوير وإظهار الحقائق الموثقة دون ادعاء؛ وطالب عبد العزيز الطلاب بالتمسك بالاعتدال والمهنية خلال العمل الإعلامي دون إفراط أو تفريط مهما كانت المغريات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة جنوب الوادي

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح المؤتمر الدولي الأول للنانوتكنولوجي بجامعة جنوب الوادي

    أخبار

  • انطلاق المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي في الأقصر

    أخبار

  • قافلة طبية من جامعة جنوب الوادي لمواجهة حمى الضنك بمدينة القصير

    أخبار

إعلان

2416ea9e14.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا