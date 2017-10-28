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استمرت 7 ساعات.. حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

استمرت 7 ساعات.. حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع الإسكندرية (صور)

02:17 م السبت 28 أكتوبر 2017

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"دور الإعلام في حماية الأمن القومي".. ندوة بجامعة جنوب الوادي

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، السبت، حملات مكثفة استهدفت إزالة الإشغالات بنطاق أحياء شرق وأول المنتزه، استمرت لمدة 7 ساعات، حيث بدأت في الساعة الرابعة فجرًا واستمرت حتى الحادية عشرة ظهرًا.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحافظة، أن الحملة استهدفت شارع الجلاء ومنطقة الساعة وصولاً إلى شارع جميلة بوحريد ومنطقة السيوف باتجاه منطقة العوايد أسفل الكوبري، وشملت أيضًا كوبري المشاة الجهة القبلية والبحرية، بالتعاون مع وحدة شرطة المرافق.

كما استهدفت الحملة الإشغالات والأكشاك والتعريشات وعربات الباعة الجائلين وكل ما هو مخالف وتسييرًا لحركة المارة.

وخلال الحملة، جرى التحفظ على 43 كرسي بلاستيك، و7 ترابيزات خشب، و3 عربات يد بعجل، و2 بترينة ستانلس، وكمية من الأخشاب التالفة، و4 ميزان حديد، و2 مدرج خشب، وكمية من الصناديق البلاستيك، و3 ميزان ديجيتال.

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