وزير الأوقاف لمصراوي: اختبارات تقييم مستوى الأئمة "أمر لا نقاش فيه"
وزير الأوقاف لمصراوي: اختبارات تقييم مستوى الأئمة "أمر لا نقاش فيه"
02:19 م السبت 28 أكتوبر 2017
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عقد اختبار لإعادة تقييم مستوى الأئمة "أمر لا نقاش فيه، والتراجع عنها مستحيل".
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن التدريب والتأهيل والتقييم مقياس لجميع الأئمة، متابعا: "لسنا ضد أحد ونحرص على تأهيلهم بشكل جيد".
ولفت مختار جمعة، إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للأئمة قبيل الاختبارات، مشيرا إلى أن كل من ينجح في الدورات التدريبية يعتبر ناجحا في الاختبارات.
ومن المقرر، أن تعقد وزارة الأوقاف اختبارات لإعادة تقييم مستوى الأئمة، نهاية نوفمبر المقبل.
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